Marcelo Zunino no le teme a Universidad de Chile: "La U no es ningún cuco, es un rival ganable para el Audax"

Este sábado, Universidad de Chile y Audax Italiano se verán las caras en duelo válido por la segunda fecha del Campeonato de Primera División, en el Estadio Nacional.

El compromiso marcará el debut para la U en el certamen, mientras que para los audinos, será el partido tras la amarga derrota sufrida ante Deportes Iquique el lunes pasado, en los descuentos.

No obstante, hay confianza en el mundo floridano y uno de sus históricos, conversó con BOLAVIP CHILE. El ex central, Marcelo Zunino – quien protagonizó ácidos duelos ante los laicos – dice tener fe, ya que la U no es un rival tanto de temer.

“Claro que tengo fe si los partidos hay que jugarlos. Como decía Clavito Godoy ‘los partidos hay que jugarlos’, pero la U no es ningún cuco. Es un equipo normal, no tiene a Salas, ni al Leo Rodríguez ni a Flavio Maestri, es un equipo como cualquier otro”, sostuvo Zunino.

En relación a lo mostrado en cotejos de preparación por parte de los estudiantiles, el ex concejal de La Florida argumenta que “los otros fueron amistosos, este es un partido oficial. Se que es difícil, complicado, pero si tienes la capacidad mental, el Audax puede ganar, tiene jugadores”, afirmó.

Zunino protagonizó particulares duelos con la U y con el peruano, Flavio Maestri (Archivo)

Las recomendaciones de Marcelo Zunino a Walter Erviti

Siguen generando reacciones, las palabras del actual entrenador de Audax, Walter Erviti. Todo ocurrió, cuando el argentino dijo que él está para cumplir la voluntad de Dios, antes que ganar partidos.

Sobre eso, el ex defensor manifestó que “yo también creo en Dios, en la Iglesia, pero hay que separar las cosas. Estás hablando de su aspecto laboral, donde debes dar el máximo. Esto es competencia. Creer en Dios es hermoso, pero eso es totalmente aparte de lo que pase en cancha, donde hay que ganar”, cerró Marcelo Zunino.

¿Cuándo debuta la U en el Campeonato Nacional?

Universidad de Chile se estrenará este sábado 24 de febrero a las 18 horas en el Estadio Nacional, recibiendo a Audax Italiano en duelo válido por la segunda fecha del torneo de Primera División.