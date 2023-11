Marco Sotomayor analizó la derrota de la Universidad de Chile por 2-1 ante Everton en el estadio Santa Laura por la fecha 26 del Campeonato Nacional 2023. El periodista asegura que el equipo que dirige Mauricio Pellegrino no logra respuestas.

“Uno no ve mejoría. No sé por qué uno esperaba quizás una cosa distinta de la Universidad de Chile. Es un equipo que sigue en crisis futbolística, no tiene respuesta, ni individuales, ni colectivas y lo peor, ni siquiera animícas”, analiza en diálogo con Bolavip Chile.

En ese aspecto, vio a un equipo viñamarino mejor en lo futbolístico. “Uno ve a un Everton super mejor armado, copa mejor los espacios, sabe hacer presión alta. Hay un desarrollo, un plan de juego”.

Sotomayor asegura que cuesta comprender la idea de los azules. “El de la Universidad de Chile es bien extraño, cuesta descifrar a lo que juega esta U. No soy estadístico, pero no sé cuántos partidos la U no ha ganado”.

Además asegura que una ausencia le pesa a la U en la zona de ataque. “Cuesta como tratar de descifrar lo que intenta plasmar. Sin Leandro Fernández la ofensiva se reduce a poquito”.

Marco Sotomayor se refiere al impacto de la ausencia de Leandro Fernández en la U (Foto: Marcelo Hernandez/Photosport)

¿Por qué no jugó Leandro Fernández ante Everton?

El delantero no estuvo presente ante el cuadro Ruletero por acumulación de tarjetas amarillas.

¿Cuándo vuelve a jugar la Universidad de Chile por el Campeonato Nacional 2023?

El próximo partido de la Universidad de Chile por el Campeonato Nacional 2023 será de visita ante la Universidad Católica el sábado a las 15:00 en el estadio Santa Laura por la fecha 27.