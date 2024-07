Universidad de Chile tendrá una importante novedad en la titularidad para recibir a San Antonio Unido. Ante la suspensión de Leandro Fernández, el cuerpo técnico se inclinó por mandar a la cancha a una figura de la categoría juvenil.

Ese es el caso de Ignacio Vásquez. El zurdo de 18 años acompañará a Cristián Palacios en el ataque, lo que despierta ilusión en Marcos González. El campeón de la Copa Sudamericana 2011 festeja dicha estelaridad.

“Nacho (Vásquez) es un muy buen jugador, ha andado muy bien en su categoría. En el plantel le han dado minutos y eso es muy bueno para todos. Esperemos que siga en esa alza”, comenzó señalando a BOLAVIP CHILE.

En dicha línea, anticipó el duelo de los azules ante los lilas. “La U siempre carga con el favoritismo, por lo que debería, si todo sale de acuerdo a lo planificado, marcar la diferencia”, agregó.

“No sé si sería un fracaso, pero claro, es un partido de definición. Pasa solamente uno, no es que siga la competencia y tengas revancha. Es difícil esa palabra, no me gusta, prefiero ver la parte del trabajo y la evolución que ha tenido con el entrenador. Sigo viendo un poquito más el macro”, complementó.

Ignacio Vásquez ilusiona a Universidad de Chile. Foto: UCH.

Ignacio Vásquez, la gran sorpresa

Tal como mencionó Lobo del Aire, será la segunda oportunidad para Nacho Vásquez en Universidad de Chile. Ingresó en el primer tiempo del duelo de ida ante el SAU y exhibió personalidad.

En esta ocasión, será titular. ¿Quién conformará el once? Cristopher Toselli ; Franco Calderón, Matías Zaldivia e Ignacio Tapia; Fabián Hormazábal, Renato Cordero, Israel Poblete, Marcelo Morales y Lucas Assadi; Cristian Palacios e Ignacio Vásquez.

Cabe destacar que en el duelo de ida por los cuartos de final regionales de Copa Chile terminó 0-0. El equipo que alcance el triunfo accederá a las semifinales contra Everton de Viña del Mar.

Cuándo juega Universidad de Chile

El siguiente partido de la U será contra San Antonio Unido por la Copa Chile. Se disputará este lunes 1 de julio, desde las 19:00 horas, en el Estadio Nacional.