Una derrota que provocó mucho pesar en la interna de Universidad de Chile, luego de caer por dos tantos a uno frente a Magallanes en el Estadio Nicolás Chahuán Nazar de La Calera y que complican en demasía las aspiraciones de la U en el certamen.

En el mundo del periodismo deportivo hubo muchas reacciones ante este nuevo revés del equipo de Mauricio Pellegrino. Mauricio Israel, fue uno de ellos y conversó con Bolavip. Su primera intervención fue clara, la academia le bastó un trabajo muy modesto para vencer a los azules.

“Si uno analiza los últimos tres partidos y medio de la U, donde hizo un gol, veo a un Magallanes que con muy poquito le gana a la U, la verdad no se qué estarán pensando a estas alturas”, expuso el conductor de tv.

Sobre las pretensiones en el torneo, Israel sostiene que ya opción a ganar el certamen, ya es casi imposible. Sin embargo, entregó un dato peor, que en caso de clasificar a una copa internacional, los anhelos pasan más por el aspecto económico, que de ir a competir.

“El título ya se les está escapando de las manos, participar en copa con este plantel y este tipo de juego, no se a qué se pueda aspirar. Creo que solo clasificar para obtener los millones que entregan por participar y punto”, manifestó el periodista.

En relación al desempeño de Darío Osorio como titular, el comunicador dijo que “esperaba mucho más de Osorio, pese a que no hizo mal primer tiempo y quería verlo más con Assadi. Pero, no me gustaría culpar al jugador por el mal funcionamiento”, sentenció.

Israel sostuvo que Darío Osorio no hizo un mal primer tiempo (Photosport)

Sobre la táctica empleada por el entrenador, el conductor de Círculo Central manifestó que “cuando llegó Pellegrino dijo que él empezaba armando sus equipos desde atrás y al principio la U ganaba con poco, pero ganaba por el orden que tenía en defensa. Ahora ni eso funciona en la U”, expresó.

Finalmente, el periodista argumentó que el tema no pasa por emplear una línea de tres o cuatro defensiva. “En este momento hay un problema de convencimiento, más que de una línea de tres o cuatro. La U dominó territorialmente, pero no lo supo aprovechar”, cerró Israel.