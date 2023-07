Hace unos días, José Marcelo Salas Melinao en diálogo con Bolavip, entregó interesantes conceptos hacia el trabajo de Mauricio Pellegrino como entrenador de la Universidad de Chile, reconociendo que el argentino ha dado muestras de respeto y convicción al mando de los azules.

“Yo creo que cuando un técnico es profesional, respetuoso, se dedica a su trabajo y tiene sus convicciones claras, creo que al final dan frutos que es lo que pasa ahora”, afirmó el Matador.

Este viernes, en la tradicional rueda de prensa previo a los partidos, el estratega salió al paso de estos dichos emitidos nada más ni nada menos, por uno de los más queridos futbolistas en la historia de la U y del balompié nacional. Pellegrino mostró su agradecimiento al respecto.

“Agradecido por los halagos, que siempre son mimos para la profesión“. La valoración en los futbolistas, entrenadores y equipos casi siempre se valora por lo que obtenemos y no por lo que somos“, enfatizó el ex Vélez.

De todos modos, tras eso, entró en una explicación muy mesurada y que llamó a la reflexión general. Lejos de los bombos y la challa, el trasandino sostuvo que los reconocimientos siempre van de la mano del buen momento que se tenga.

Pellegrino y los dichos de Salas: “Agradecido de los halagos” (Photosport)

“Eso es algo con lo que hay que aprender a convivir y sobrellevar porque, como dije, las cosas van y vienen pero el trabajo está hecho. Ahora, bueno, a veces la valoración cuando uno es quinto no es la misma que cuando va segundo, es algo que cambia”, manifestó el DT.

Finalmente, señaló que no hay que frenarse, aunque el buen desempeño no va de la mano acorde al lugar que se ostente. “Hay que estar siempre con esa mentalidad de continuar hasta el final porque uno también puede salir décimo y hacer un gran trabajo. A veces uno puede ganar partidos y a veces el trabajo no es tan bueno”, cerró Pellegrino.