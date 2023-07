Por estos días, se cumplieron 30 años del debut en el profesionalismo de José Marcelo Salas Melinao, reemplazando a Mariano Puyol en un duelo por el Campeonato Nacional ante Provincial Osorno.

El joven Matador con 18 años, sustituyó al 11 de la época, para luego él adueñarse de dicho número, que ahora en este 2023, usa Darío Osorio, quien poco a poco busca hacerse un nombre con la casaquilla estudiantil.

En conversación exclusiva con Bolavip Chile, Salas tuvo palabras para el oriundo de Hijuelas, recordando que hace algunas semanas compartieron en el CDA y envió un potente mensaje, casi como cambio de testimonio de la histórica camiseta laica.

“A Darío que está con la 11, le mando toda la energía que le pueda enviar para que la lleve con todo y que él pueda mantener un nivel que le permita llegar a la selección y ser vendido, que es lo que creo, quiere él y quiere la gente de la U. Ojalá agarre el ritmo de partidos y pueda rendir de buena forma”, expresó con plena sinceridad, el ex mundialista.

También, tuvo conceptos para el presente de Darío y por cierto, de Lucas Assadi, quien se ha ido convirtiendo en figura azul en los últimos partidos. En la ocasión, el Matador afirmó que espera puedan consolidarse de lleno en la U y que a su vez, los llenó de consejos señalando que a veces no solo basta con el talento o ser bueno para el fútbol.

Salas y Osorio compartieron en el CDA hace algunas semanas (Prensa Universidad de Chile)

“(Están) Recuperando confianza en algunos de los casos, debieran mostrar mucho más de lo que han mostrado. A ambos les faltó demostrar más en la selección del Pato Ormazábal que eran diferentes, no hicieron un buen torneo y luego en la U les costó retomar una titularidad. Espero que se afirmen, que tomen una regularidad por el bien de ellos y de la U y creo que querrán emigrar y para eso hay que dedicarse 100%. Por más que uno sienta que tiene el talento o sea bueno como dicen en el barrio, a veces no basta con eso. Hay que meter otras cosas para jugar en la U, ser seleccionados y llegar al extranjero, allá no es fácil”, concluyó el Matador Salas.