Es un hecho, pase lo que pase, con o sin Copa Sudamericana, Mauricio Pellegrino no va a continuar como entrenador de Universidad de Chile durante la temporada 2024.

Y este viernes en conferencia de prensa, fue consultado respecto a su futuro y por cierto, si la dirigencia azul lo ha contactado para comentar su futuro y si este está en el CDA o no. El argentino reconoce que no ha tenido diálogo y que él hubiese esperado más claridad a esta altura del año.

“Con respecto al futuro, yo no he tenido ninguna conversación y el silencio también habla por sí solo y es una actitud, no hacer nada también es una actitud. Me hubiera gustado tener una respuesta al respecto porque la institución se lo merece y se está perdiendo tiempo, pero es lo que me toca en este rol de entrenador, en semanas de incertidumbre”, afirmó el Flaco.

Siguiendo en eso, valoró el hecho que haya terminado el año al mando del banco universitario. “Nosotros los que terminamos contrato a final de temporada, tenemos la obligación, por dignidad, de trabajar y competir hasta el último día. Después del año difícil que hemos tenido, ustedes nos han dicho que hemos roto un récord de estar seis meses, bueno llegar a los 12, con todas las adversidades y superarse es muy bonito. Este equipo nunca me ha fallado en el compromiso. El hincha también ha acompañado”, manifestó el estratega.

Mauricio Pellegrino: “La U es una institución fantástica”

De todos modos, el argentino no dudó en alabar su estadía en la U y que es un club fantástico donde poder trabajar, pese a que reconoce que le hubiese gustado haber dado más a los azules.

“La U es un lugar en el que todo el mundo quiere seguir, no hay entrenadores que no les guste estar acá, incluso en los momentos difíciles y yo he venido en una parada muy difícil y creo que estamos mejor que cuando llegué, a pesar de que no le hemos dado al club todo lo que deseaba. Esta es una institución fantástica y estoy orgulloso de estar acá”, apuntó el trasandino.

Finalmente, reiteró que no es un tema incómodo, pero sí hubiese deseado tener todo más claro, pero entiende que en el fútbol las situaciones se manejen de esa manera.

“No me incomoda, es parte de esto. La dirigencia por ahí quiere esperar al final, es normal. No es lo ideal, a veces las cosas son mejores cuando están hechas desde antes, incluso, sabiendo que no voy a seguir. Pero bueno, es parte de lo que está pasando, ya he estado en situaciones parecidas, comenté simplemente una reflexión en voz alta, nada más”, cerró Pellegrino.

Pellegrino, junto a Michael Clark y Manuel Mayo en el día de su presentación (Archivo)

¿Cuándo juegan Cobresal y Universidad de Chile?

Mineros y azules se verán las caras en el estadio El Cobre de El Salvador el próximo domingo 3 de diciembre a las 18:00.