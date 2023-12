Nuevamente, el estadio para Universidad de Chile vuelve a ser tema en las últimas horas y hemos podido ver, cómo otra vez la comuna de Cerrillos, se abre a la posibilidad de albergar la tan anhelada casa azul.

La alcaldesa de la mencionada comuna, Lorena Facuse, reiteró sus dichos de hace un par de meses y señaló la importancia que podría tener para los habitantes, la construcción de un gran recinto deportivo para la comunidad y por qué no, para los azules.

Ante eso, el mundo universitario ha reaccionado y Bolavip Chile conversó con ellos. Uno, fue el ex defensor Horacio Rivas, quien reconoció que la ilusión siempre ha estado y si existe la voluntad, habría que aplaudir a los gestores.

“La ilusión siempre ha estado y cuando aparecen estas informaciones, por supuesto que la gente tiene derecho a ilusionarse y si está la intención de querer construir un estadio, bienvenido sea”, sostuvo Rivas.

Horacio Rivas quiere un estadio grande para la U

En ese sentido, el ex jugador afirma que es necesario consolidar un lugar dónde jugar como local y por cierto, valoró el Estadio Nacional, pero le preocupa que ante la eventualidad, el recinto ñuñoíno pueda quedar desamparado.

“No pasa por entusiasmar a la gente, lo que sí nosotros necesitamos consolidar la idea de dónde ser local. Es una necesidad, pero sigo creyendo que el Estadio Nacional alberga a un equipo que conlleva mucha gente al recinto. Si la U llega a construir su estadio, el Nacional va a quedar desamparado“, recalca el otrora futbolista.

A su vez, no dudó en señalar la capacidad que debiese tener un reducto para los azules. “Lo que me preocupa hoy en día, es la capacidad de un estadio a construir. Hoy por hoy, no podrías hacer un estadio para menos de 45 mil personas, esa es la realidad”, enfatizó.

Finalmente y más ligado a lo sentimental, dio a conocer su pálpito para esta idea que otra vez, comienza a circular. “Ojalá se llegue a concretar por el bien de la gente de la U”, concluyó Rivas.

La preocupación de Rivas es lo desolado que podría quedar el Estadio Nacional (Archivo)

