Entrenador de Huachipato pone las manos al fuego por la rectitud de Universidad de Chile: "No existe equipo que no vaya a ganar un partido de fútbol"

Las últimas dos fechas serán jugadas a muerte, donde cada equipo se juega mucho tanto aquellos que van por el título de campeón, como aquellos que buscan un sitial en torneos internacionales de la próxima temporada.

Y desde luego, mucho se comenta sobre la situación de Universidad de Chile y su duelo ante Cobresal, que un eventual triunfo de la U le brindaría una mano a Colo Colo, algo que podría complicar a los mineros.

En esa pugna también está Huachipato, equipo que tiene la misma cantidad de puntos que los albos. Su técnico, Gustavo Álvarez, fue consultado este viernes sobre lo que se señala que la U podría perder ante los nortinos, para no favorecer al cacique, algo que el propio estratega zanjó de lleno.

“No existe ni existió un equipo que no vaya a ganar un partido de fútbol. Es la esencia del futbolista, el espíritu amateur, el fuego sagrado y el profesionalismo”, confesó el entrenador trasandino.

Gustavo Álvarez: “Ya habrá tiempo para evaluar”

También le preguntaron sobre que en los medios deportivos solo se hable de Colo Colo y Cobresal, a lo que Gustavo Álvarez respondió de manera directa que no le preocupa, mayormente.

“No estoy muy pendiente de las noticias deportivas y después, cada medio tiene la libertad de dedicarle el espacio a cada equipo que considere. Eso no es factor de análisis mio y no me preocupa”, sentenció.

Finalmente, tuvo palabras sobre su futuro y la continuidad en Huachipato, sin hablar de un eventual interés de parte de Universidad de Chile. “No es el momento para mirar muy adelante en el almanaque. Estamos jugando cosas importantes y ya habrá tiempo una vez finalizado el torneo, para evaluar la temporada 2024″, cerró Álvarez.

Álvarez ha cumplido una muy buena temporada en Talcahuano (Photosport)

¿Cuál es el próximo partido de Huachipato?

Los acereros deberán visitar por la fecha 29 a Ñublense en el Estadio Bicentenario Nelson Oyarzún Arenas, este domingo 3 de diciembre a las 18 horas.