A comienzos de esta semana, el comunicador Héctor Tito Awad anunció en el programa La Magia Azul, que a fines de año se retira del mundo de las comunicaciones.

El periodista, seguidor de Universidad de Chile, tras más de cuatro décadas en los medios, señaló estar cansado y que probablemente en 2024 no sigamos presenciando sus brillantes análisis futbolísticos.

Awad dialogó con Bolavip Chile y culpó directamente a los clubes y cómo es poder ejercer el periodismo deportivo en los tiempos actuales, muy lejos de la gente, todo muy protocolar y que poder dar con la información certera y verídica, es prácticamente imposible.

“Hoy día ya me molesta no tener mucho acceso a información, que los clubes sean todos unos bunker, que cuesta un mundo hablar, que cueste un mundo conocer cómo trabajan los técnicos, no poder ir a ver el trabajo de los diferentes técnicos. Y bueno, a los 42 años de trabajo, ya estoy en los 72, los cuarteles de invierno aparecen, pues, “sentenció el legendario comentarista.

Pero, ¿Se retira o no se retira? “No se si me retire, La Magia Azul es mi amante, el Show de Goles me entretiene. Como dije, voy a evaluar a fin de año igual como lo hace la U, me voy a autoevaluar si voy a seguir o no. Esa es la verdad”, cerró Awad.

El comunicador tiene una amplia trayectoria en radios como Agricultura, Santiago, Monumental, Nuevo Mundo y Universidad de Chile y en el recordado Canal 11 ex RTU, donde se le recuerda por estar en las transmisiones del fútbol argentino y alemán, como también comentando tenis y otros deportes.

Awad haciendo el comentario de deportes en el ex matinal de Canal 11 en 1989 (Captura)

Además, cuando en el mundo volvió el fútbol en medio de la pandemia, Awad fue el primero en comentar el fútbol germano con los partidos del Bayer Leverkusen de Charles Aránguiz, a través de La Magia Azul en mayo de 2020.