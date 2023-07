Uno de los aspectos en los cuales el técnico Mauricio Pellegrino ha dado mayor solidez en la Universidad de Chile, es sin duda en el bloque defensivo, que tiene a los azules como uno de los mejores equipos en esa arista.

Es que el muro compuesto por Luis Casanova, Matías Zaldivia y Nery Domínguez ha sido un verdadero tridente de oro en los cuales cuerpo técnico y los hinchas, confían plenamente.

Lo especial, es que los tres futbolistas finalizan contrato a fin de año y hasta la fecha, no ha existido mayor avance por asegurar la continuidad de alguno de ellos. Y fue el ex Racing, quien alzó la voz hablando si sigue en el CDA o no.

En conversación con El Gráfico Chile, el argentino fue sincero y habló de la renovación que aún no se lleva a cabo. En la ocasión, Domínguez manifestó que está tranquilo y se siente muy contento en la U.

“Mi contrato finaliza a fin de año y la verdad es que me encuentro muy cómodo en el club. Estoy bien, me siento importante, me siento querido. Respeto mucho lo que es el club, me siento muy cómodo. En su momento elegí venir acá”, comentó el Tata.

Casanova, Domínguez y Zaldivia: Los tres luchan por su renovación (Photosport)

No obstante, el trasandino fue claro y manifestó su deseo de seguir en los universitarios, por la sencilla razón que quiere ganar cosas con la casaquilla del Romántico Viajero.

“Después la gente que se encarga de mi carrera y la gente del club empezarán las conversaciones para ver qué hacemos, pero la realidad es que yo estoy muy contento acá y claramente me gustaría seguir. Más que nada porque quiero conseguir cosas importantes en este club y tanto para mi carrera como para el club sería muy bueno”, concluyó Domínguez.