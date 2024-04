Manuel Suárez, ex ayudante de Juan Antonio Pizzi, se indignó con Leandro Fernández por su actitud tras ser reemplazado.

"Me parece maleducado": Exintegrante de La Roja critica duramente el momento de furia de Leandro Fernández en la U

Coquimbo Unido le amargó la tarde a casi 45 mil hinchas de Universidad de Chile que repletaron el Estadio Nacional, los cuales se quedaron con los crespos hechos de ver un nuevo triunfo azul en el Campeonato Nacional.

No obstante, en el minuto 75 de este encuentro, el director técnico argentino Gustavo Álvarez decidió sacar a Leandro Fernández e hizo ingresar al joven Lucas Assadi, por lo que el ex Independiente de Avellaneda no pudo controlar la ira y lanzó uno de sus zapatos contra una de las butacas del banco de suplentes.

Tras el encuentro, el propio Fernández salió a aclarar esta llamativa situación. “Salí enojado conmigo. Tuve una jugada en lo último y no la pude concretar. Estoy teniendo pocas ocasiones y no las estoy aprovechando. Un poco frustrado por eso. Por el cambio no, el técnico decide”, manifestó.

Fernández no tuvo su mejor partido con la camiseta de la U | FOTO: Andres Pina/Photosport

MANUEL SUÁREZ LE CAE CON TODO A LEANDRO FERNÁNDEZ POR SU MOMENTO DE FURIA

Este lunes 15 de abril en el programa Metrópolis AM de Radio La Clave, el ex ayudante de Juan Antonio Pizzi en la Selección Chilena, Manuel Suárez, criticó la actitud del experimentado ariete trasandino.

“Yo entiendo el malestar de los futbolistas cuando salen, pero me parece maleducada la reacción, me parece excesiva lo de tirar todo y golpear todo”, aseveró.

“Me parece fantástico que lo termine explicando post partido pero hay que comportarse, esa forma no son las correctas”, remató.

¿CUÁNDO VUELVE A JUGAR LA U POR EL CAMPEONATO NACIONAL?

Universidad de Chile ahora se verá las caras ante Palestino este domingo 21 de abril a partir de las 15:00 horas en el estadio Municipal de La Cistera por la novena fecha del Campeonato Nacional.