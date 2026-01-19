El mercado de pases en el fútbol chileno se sigue moviendo con todo en estas últimas semanas previo al inicio al torneo, en la que cada uno de los equipos del país siguen buscando opciones para reforzar sus plantillas de cara al 2026.

Uno de estos equipos es Unión La Calera, el conjunto de la quinta región quiere mejorar su versión de lo que fue el 2025, en la que terminó la temporada sin poder optar a un cupo a competencias internacionales.

Por esto, el equipo ‘Cementero’ se mueve para reforzar su plantel en esta ventana de transferencias y en las últimas horas hicieron oficial una importante incorporación para la próxima temporada

Se trata del portero nacional, Nelson Espinoza, quien se transformó en nuevo refuerzo de Unión La Calera y llega al conjunto ‘Cementero’ a poner seguridad a la portería, tras lo que fue la salida de Jorge Peña.

Espinoza es nuevo refuerzo de Unión La Calera | Foto: Photosport

“Tenemos refuerzo en la portería. Proveniente de Deportes Copiapó y con experiencia en clubes como O’Higgins y Magallanes, el portero Nelson Espinoza es oficialmente futbolista de Unión La Calera y se convierte en el duodécimo refuerzo del equipo de cara a la temporada 2026″.

“El arquero formado en Universidad de Chile ya entrena junto al resto de sus compañeros y está listo para defender nuestros colores bajo los tres palos del arco Cementero. ¡Con todo Nelson!”, señalaron en sus redes.

De esta forma, el portero de 30 años se transformó en el duodécimo refuerzo de Unión La Calera para este 2026, en la que ha sumado a jugadores como Daniel Gutiérrez, Carlo Villanueva, Nicolás Palma, Yerko Leiva y Nicolás Avellaneda.