El mercado de pases del fútbol chileno se sigue moviendo pensando en lo que es la temporada 2026, en donde los distintos equipos de nuestro país buscan nutrir sus planteles para lo que será este nuevo año.

Uno de estos clubes que busca reforzar de buena forma su plantilla es Audax Italiano, el conjunto ‘Itálico’ se prepara para lo que es su participación tanto a nivel nacional como internacional.

Por esto, se busca nutrir su plantilla de buena forma para este 2026 y por esto, ya tendría todo listo para oficializar un nuevo fichaje en este mercado, en la que sería un jugador que proviene de la Universidad de Chile.

Se trata del portero, Pedro Garrido, quien se transformará en nuevo refuerzo de Audax Italiano para este 2026, según informó el medio Tanoticias.cl en su cuenta de ‘X’ hace unos instantes.

Garrido será nuevo refuerzo de Audax Italiano | Foto: Photosport

“Pedro Garrido es nuevo jugador de Audax Italiano para el 2026. El formado en U.de Chile firmó por 2 años. El elenco audino se queda con el 50% del pase + derechos de formación. La U con el otro 50%. El arquero de 1.88 llega con pasos por La Roja sub 20″, informaron.

Se espera que la oficialización de este fichaje se pueda dar dentro de las próximas horas, en la que Pedro Garrido tendrá su primera experiencia fuera de la Universidad de Chile.

