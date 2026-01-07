Universidad de Chile toma decisiones sobre la marcha en el mercado de fichajes. El conjunto estudiantil no deja ningún detalle al azar y por ello quiere concretar la continuidad de una figura que puede salir en junio de 2026.

Anticipándose a una posible partida, la cúpula universitaria apostará por la extensión del préstamo de Felipe Salomoni. El lateral izquierdo de 22 años está cedido hasta mediados de temporada.

Por ende, según información de BOLAVIP Chile, la dirigencia laica realiza las gestiones para mantenerlo hasta fines de la campaña entrante. Pertenece a los registros de Guaraní.

Cabe destacar que su estadía en los universitarios es vital en este momento: Matías Sepúlveda tiene prácticamente listo su traspaso a Lanús. Ello puede dejar un importante vacío en la banda izquierda.

A su vez y tal como adelantó este medio, esa es la razón por la que Universidad de Chile quiere la vuelta de Marcelo Morales. Su retorno está contemplado, aunque se tendrá que negociar con New York Red Bulls.

Universidad de Chile trabaja en la continuidad de Felipe Salomoni. (Imagen: Photosport)

Universidad de Chile puede comprar a Felipe Salomoni

Cabe consignar que en este libro de pases, el cuadro azul puede adquirir el pase de la figura en cuestión por 600 mil dólares. Si decide aplazar la ejecución de la opción de compra, subirá a 750 mil USD en el siguiente período de traspasos.

Y, si la omite hasta fines de 2026, dicha cláusula tendrá un alza considerable: el monto ascenderá a 850 mil USD. Desde su arribo a la institución, ha jugado 21 encuentros, en los que anotó un gol y entregó dos asistencias.

En resumen:

El lateral argentino, cuyos derechos pertenecen a Guaraní de Paraguay, tiene contrato vigente con los laicos solo hasta junio de 2026. Ante esto, la U ya inició gestiones para extender su estadía al menos hasta diciembre de este año.

Además, el club maneja una atractiva estructura de opciones de compra que incentiva una decisión temprana: