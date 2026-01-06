Universidad de Chile tendrá una importante salida en este mercado de fichajes. En los primeros días de pretemporada, se reveló que Matías Sepúlveda tiene todo listo para abandonar la institución.

¿Dónde jugará? La prensa argentina da por hecha su partida rumbo a Lanús, elenco que ejecutará su cláusula de rescisión. La cifra que recibirá el conjunto estudiantil no llega al millón de dólares.

Al menos, así lo adelantó Jorge “Coke” Hevia en los micrófonos de Radio Pauta. El periodista analizó el movimiento del carrilero izquierdo, que a sus 26 años tendrá su primera experiencia fuera de Chile.

“800 mil, 850 mil (dólares), por ahí está lo del Tucu Sepúlveda. Está listo en Lanús. Vino con una mano adelante y una atrás, libre. Le sacaste rendimiento en una posición que no es la original”, comenzó señalando.

“Ahora, te lo está comprando el campeón de la (Copa) Sudamericana. Deportivamente, la U tiene un buen reemplazo, porque (Felipe) Salomoni terminó, incluso, mejor que él“, concluyó.

Matías Sepúlveda dejará Universidad de Chile para desembarcar en Lanús. (Imagen: Photosport)

El 2025 de Matías Sepúlveda en Universidad de Chile

Durante la última temporada, el destacado zurdo disputó una totalidad de 40 compromisos con la camiseta azul. En dichos encuentros, anotó cinco goles y entregó ocho asistencias.

Desde su arribo al cuadro laico a comienzos de 2024, cosechó un título de Copa Chile y uno de la Supercopa de Chile. Su contrato con los azules rige -por el momento- hasta el 31 de diciembre de 2026.

En resumen: