Universidad de Chile avanza en el mercado de fichajes. En tal período, la escuadra estudiantil no solo sumará incorporaciones, sino que también definirá salidas para la siguiente temporada.

Y en dicha labor, hay dos jugadores que ya conocieron su futuro: buscarán préstamos para 2026. En conjunto a la secretaría deportiva, realizan las gestiones para cambiar de rumbo.

Según información recabada por BOLAVIP Chile, esos son los casos de Renato Cordero y David Retamal. Tanto el volante como el defensor serán cedidos en este libro de pases.

Respecto al mediocampista de 22 años, ha recibido sondeos desde Primera B, pero su intención y la del club es sumar minutos en la categoría de honor. Jugó en Universidad de Concepción en la reciente campaña.

En cambio, el zaguero central (de la misma edad de su compañero) está siendo tentado por elencos de la Liga de Primera. Su partida está avanzada y debiese haber novedades en lo pronto.

Renato Cordero y David Retamal serán cedidos por Universidad de Chile. (Imágenes: Photosport)

Saldrán de Universidad de Chile: ¿cómo les fue en 2025?

Esta temporada, Renato Cordero jugó 25 compromisos en Universidad de Concepción. En dichos encuentros, anotó un gol y aportó con una asistencia: se coronó campeón y logró el ascenso.

Por su parte, David Retamal se mantuvo en el plantel profesional de Universidad de Chile. No fue considerado habitualmente, sumando 14 partidos, en los que no registró tantos ni asistencias.

En resumen:

Ambos jugadores, de 22 años, buscan escenarios donde puedan ser protagonistas y sumar los minutos que en el CDA se proyectan escasos debido a la alta competencia: