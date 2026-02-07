Universidad de Chile se alista para su partido por la segunda fecha del torneo nacional, en donde los ‘Azules’ se enfrentarán ante Huachipato en el sur de nuestro país con la gran misión de logar su primer victoria.

A pesar de tener a la vuelta de la esquina este compromiso, una importante noticia se ha dado a conocer en la U en las últimas horas dentro del mercado de pases y tiene como gran protagonista a un jugador azul.

Se trata del volante Renato Cordero, el jugador que no está en los planes de Francsico Meneghini para este 2026, buscaba un nuevo destino para esta temporada, en el que tenía todo acordado para dar un nuevo salto en su carrera.

¿Su destino?: la Unión Española, el equipo que dirige Gonzalo Villagra aparecía como el nuevo equipo de Renato Cordero, pero en las últimas horas, este acuedo sufrió un frenazo inesperado.

Cordero no está en los planes de Meneghini | Foto: Photosport

El trato por Cordero se complica

Cuando se pensaba que el trato entre Unión Española y Universidad de Chile estaría listo por Renato Cordero, apareció un importante imprevisto en este acuerdo, el que mantiene esta negociación en pausa.

Según la información recabada por BOLAVIP CHILE, la negociación entre ambos equipos por Cordero estaría entrampada por un pequeño problema de montos, en el que esperan poder llegar a un acuerdo en las próximas horas.

A pesar de lo que es esta complicación, se espera que ambos equipos puedan cerrar el trato por Renato Cordero y durante este fin de semana, esperan poder hacer oficial este acuerdo.

En Síntesis