Universidad de Chile aún no cierra su participación en el mercado de fichajes. A pesar de que el cuadro azul no incorporará más figuras, hay un jugador que sigue trabajando en su partida.
Es que al no ser considerado por Francisco Meneghini, se mantiene enfocado en buscar una nueva casa deportiva. Por el momento, no hay ninguna propuesta cerrada por sus servicios.
¿De quién se trata? Según la información recabada por BOLAVIP Chile, ese es el caso de Renato Cordero. El volante de 22 años no tiene certeza sobre qué pasará con su carrera.
Si bien la opción más factible es recalar en Unión Española, no ha estampado su firma para emigrar a Independencia. En su entorno hay tranquilidad, pero saben que el tiempo no está a favor.
Es que de no arribar al conjunto recientemente descendido, el canterano laico tendrá que buscar otra alternativa con el libro de pases avanzado. Las ventanas de transferencias están llegando a su fin.
Trabaja para salir de Universidad de Chile
Cabe destacar que en la Liga de Primera 2026 (Primera División), el período de inscripción de jugadores concluye el jueves 19 de febrero a las 23:59 horas. Es decir, el día hábil anterior al inicio de la cuarta fecha del certamen local.
En tanto, en el caso de Primera B, será el jueves 5 de marzo. El Torneo de Ascenso recién comenzará el viernes 20 de febrero a las 20:00 horas (San Marcos de Arica vs. Deportes Santa Cruz).
En resumen:
- El interés hispano: La opción más concreta sigue siendo Unión Española. Sin embargo, la operación en Independencia se ha dilatado más de lo esperado y aún no hay firma que selle el acuerdo.
- El factor tiempo: En el entorno del mediocampista existe una calma tensa, conscientes de que si la opción de Plaza Chacabuco se cae, el margen de maniobra será prácticamente nulo.
- Competencia interna: La llegada de refuerzos y la presencia de volantes como Charles Aránguiz, Marcelo Díaz, Israel Poblete y Lucas Romero le han quitado todo espacio de participación.