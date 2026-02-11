Universidad de Chile aún no cierra su participación en el mercado de fichajes. A pesar de que el cuadro azul no incorporará más figuras, hay un jugador que sigue trabajando en su partida.

Es que al no ser considerado por Francisco Meneghini, se mantiene enfocado en buscar una nueva casa deportiva. Por el momento, no hay ninguna propuesta cerrada por sus servicios.

¿De quién se trata? Según la información recabada por BOLAVIP Chile, ese es el caso de Renato Cordero. El volante de 22 años no tiene certeza sobre qué pasará con su carrera.

Si bien la opción más factible es recalar en Unión Española, no ha estampado su firma para emigrar a Independencia. En su entorno hay tranquilidad, pero saben que el tiempo no está a favor.

Es que de no arribar al conjunto recientemente descendido, el canterano laico tendrá que buscar otra alternativa con el libro de pases avanzado. Las ventanas de transferencias están llegando a su fin.

Renato Cordero mantiene su futuro en incertidumbre en Universidad de Chile. (Imagen: Photosport)

Trabaja para salir de Universidad de Chile

Cabe destacar que en la Liga de Primera 2026 (Primera División), el período de inscripción de jugadores concluye el jueves 19 de febrero a las 23:59 horas. Es decir, el día hábil anterior al inicio de la cuarta fecha del certamen local.

En tanto, en el caso de Primera B, será el jueves 5 de marzo. El Torneo de Ascenso recién comenzará el viernes 20 de febrero a las 20:00 horas (San Marcos de Arica vs. Deportes Santa Cruz).

En resumen: