Universidad de Chile vive horas claves por lo que será este cierre del mercado de pases, en donde Francisco Meneghini tiene la puerta abierta para un posible nuevo fichaje, pero principalmente, para lo que son las salidas de jugadores que no son considerados por el DT para este 2026.

Sobre este tema, en las últimas horas el volante Renato Cordero conversó con los medios y se refirió a lo que es su futuro, el que está alejado de la Universidad de Chile, en la que señala que está preparado para su nuevo desafío en esta temporada.

“Estoy bien, preparándome para salir nomás, poniéndome a punto para estar preparado para el equipo que venga. Han sido días muy provechosos, tuve una operación en diciembre y cada vez me he sentido mejor”, parte señalando Cordero.

La gran opción de mercado que mantiene latente hoy en día el volante del ‘Romántico Viajero’ es sobre una posible llegada a la Unión Española, situación que desde hace un tiempo se viene trabajando, pero en la que siguen sin llegar a buen puerto.

Cordero no seguiría en la U | Foto: Photosport

“Por lo que sé, todavía está en pie”, declaró el volante de 22 años sobre su opción de llegar a Unión Española.

Finalmente, Cordero habla de lo que fue su conversación con el entrenador Francisco Meneghini, quien le señaló que no formará parte del plantel para este 2026, por lo que le recomendó buscar un nuevo destino para esta temporada.

“Él (Meneghini) me dijo que no iba a estar considerado y que me lo tomara de la mejor manera, y así lo hice”, cerró Cordero.

