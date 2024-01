Marcelo Díaz coronó su sueño de volver a la Universidad de Chile. El Chelo estuvo un año en Audax Italiano y gritó a los cuatro vientos su deseo de volver a casa.

Hoy, el presidente de Azul Azul, Michael Clark, dio por cerrada la desavenencias ocurridas a fines de 2022 y dejó en claro que él tomó la oportunidad de sumar a Marcelo Díaz y que el volante está chocho con la decisión.

“Jugadores que son de la casa y que han vuelto (…) Yo creo que el compromiso de tener jugadores de casa, está. A eso le quisimos sumar experiencia y traspasar experiencia a los jóvenes”, expresó Clark.

Además, sobre el rol de Díaz indicó que “tuvimos anteriormente al Pipe (Felipe Seymour) hace años atrás y ahora tenemos a Marcelo Díaz. Estamos muy contentos con él y entiendo que él también está feliz”.

Marcelo Díaz disfruta el momento en Universidad de Chile (Captura U. de Chile)

Clark dejó en claro que en 2023 sí hubo chances para que el Chelo volviera a casa y el presidente de Azul Azul también dio a conocer algún detalle que puede servir.

“El año pasado hubo una posibilidad que llegara, pero no se dio. Ser dirigente no es fácil. Uno maneja mucha información que no puede dar y que no debe dar, porque no corresponde y no le hace bien al club”, expresó.

Marcelo Díaz y Michael Clark firmaron la paz para sacar adelante a la Universidad de Chile

Marcelo Díaz quería volver a la Universidad de Chile, sí. Michael Clark se opuso a su llegada en la temporada anterior, sí. Ahora, el cambio es que los dos recapacitaron, se pusieron en la buena y en varios diálogos puntuales acercaron posturas.

La U quiso dar el salto más allá para la temporada 2024 y confía en Díaz, con 37 años, en el gran referente que necesitaba la U tras la salida de Nery Domínguez y el posible adiós de Luis Casanova

Clark fue claro en su postura: “El año pasado no se dio y ahora sí. Él y nosotros estamos contentos”, indicó el presidente. La U ahora sí se atreve a ir por el título y ante la falta de referentes en el equipo, Díaz queda como anillo al dedo.