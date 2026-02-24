Universidad de Chile se prepara para el Superclásico ante Colo Colo. Será un duelo que puede marcar un antes y un después para Francisco Meneghini: el DT tambalea en el cargo.

Sin embargo, en la previa de dicho compromiso en Macul, el entrenador argentino recibió un espaldarazo de un viejo conocido que ha trabajado con él. Ese es el caso de Matías Rodríguez.

En conversación con BOLAVIP Chile, el retirado lateral derecho expresó su respaldo hacia el estratega azul, que vive un complejo momento en la institución laica. No ha ganado en 2026.

“Duele y cuesta ver al club como está. Le tengo fe, le sigo teniendo fe al técnico, porque sé cómo trabaja. Pensé que iba a ser más positivo el inicio, pero no perdamos la fe”, lanzó.

“No es lindo cuando se juegan estas instancias, uno siempre quiere jugar para salir campeón y clasificar a copas. Hay gente con mucha experiencia en el plantel que va a saber manejar los momentos buenos y malos“, agregó.

Matías Rodríguez respaldó a Francisco Meneghini en Universidad de Chile. (Imagen: Photosport)

Universidad de Chile visitará a Colo Colo en el Superclásico

Finalmente, el mítico defensor analizó el enfrentamiento ante el archirrival. Sabe que el panorama no es el más optimista para ir al Estadio Monumental, pero reiteró: hay que tener optimismo y fe.

“Un lindo partido, un desafío para el momento que está viviendo la U, que quizás no es el mejor. Con fe de que se corte la racha y se vuelva a ganar en ese estadio“, reflexionó.

“Va a ser complicado, por los momentos en los que llegan. Pero bueno, el Superclásico es diferente, te puede salvar un año o te puede hundir. Esperemos salir favorecidos”, cerró.

