El fútbol chileno vuelve a convivir con un escenario de alta incertidumbre fuera de la cancha. Las decisiones gubernamentales y de seguridad siguen condicionando el normal desarrollo de la Liga de Primera 2026.

Suspensiones de partidos, cambios de horario y restricciones de aforo se han transformado en una constante durante los últimos años, generando molestia en clubes, hinchas y protagonistas del medio.

En las últimas horas, se confirmó que el partido entre Huachipato y Universidad de Chile finalmente se disputará este domingo 8 de febrero a las 12:00 horas en el Estadio CAP-Acero. Eso sí, el encuentro se jugará sin público, debido al Estado de Catástrofe decretado por los incendios forestales que afectan a la Región del Biobío.

Una nueva exigencia de las autoridades volvió a encender las alarmas y reactivó el debate sobre la gestión del fútbol en regiones. ¿En qué consiste? La Delegación Presidencial del Biobío, encabezada por Eduardo Pacheco, realizó una sugerencia al plantel azul que viaje desde Santiago a Talcahuano el mismo domingo por la mañana, apenas horas antes del inicio del encuentro.

En Universidad de Chile la recepción de esta “sugerencia” fue negativa | FOTO: Photosport

La medida generó sorpresa y molestia en el mundo del fútbol, al considerar el impacto logístico y deportivo que implica para un equipo profesional trasladarse el mismo día del partido.

Nicolás Peric se lanza en picada en contra del Delegado Eduardo Pacheco

Fue precisamente este tipo de decisiones el que detonó el duro descargo de Nicolás Peric en el programa Pauta de Juego, donde apuntó directamente contra las autoridades y su forma de gestionar el fútbol chileno.

“Les gusta figurar como locos, pero tienen cero capacidad de gestionar nada. Viene el Delegado Presidencial y dice que no se juega y listo, eso fue su gestión. Es muy vago el trabajo que hacen, muy vago. Mataron el fútbol”, lanzó el exarquero.

Peric también criticó que “los equipos grandes ya no pueden jugar en provincia y antes era lo único que esperaban durante todo el año. Hasta los Carabineros esperaban esto. Es una vergüenza, es cualquier cosa”.

Finalmente, el exarquero endureció aún más su postura al referirse a la figura de Pacheco. “Son unos idiotas, el Delegado no entiende y no sabe nada. Es cualquier cosa, no tiene ninguna capacidad. Es un personaje, es un personaje”, sentenció.

En síntesis…