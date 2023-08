Nicolás Peric recuerda que estuvo muy cerca de llegar a la Universidad de Chile para la temporada 2011. Sin embargo, confesó que Jorge Sampaoli le bajó el pulgar a su incorporación. “Acuérdate que cuando Sampaoli llega a la U, él me echa. Tenía contrato firmado con la U y me echa”, dijo de entrada en el programa MediaPunta.

El Loco contó la historia completa de su arribo al cuadro azul que estaba listo. “Yo jugaba en Olimpia y casi terminaba el semestre. Me iba a venir, lo tenía clarísimo y la U buscaba un arquero. Me mandan con mi representante el contrato que ‘tienes que firmar acá’. Era que firmara para que no me fuera a otro lado”.

Peric había dejado todo listo para llegar más adelante al Romántico Viajero. “Entonces el tema es que Sabino Aguad, quien era gerente deportivo en ese momento, manda con mi representante el contrato. Lo firmamos, lo sellamos y el contrato quedó firmado. Dije ‘listo, ahí está el contrato que no huev… más’. Eran buenas lucas y todo”.

Nicolás Peric cuenta la negativa de Jorge Sampaoli a su fichaje en la U

No obstante la situación cambió con la llegada de Jorge Sampaoli. “No estaba preocupado de eso en lo absoluto, por eso les decía esperen dos semanas que lleguemos allá, sentémonos, si estamos de acuerdo. Firma Sampaoli y dice ‘yo no lo quiero’. Sabino dice: ‘puta hueón, pero ¿Cómo? estaba firmado’, ‘yo no lo quiero”.

Nicolás Peric cuenta que tuvo contrato firmado con Universidad de Chile (Foto: Photosport)

El golero aseguró que le dijo a Sabino Aguad que quedara invalido el contrato. “Rompe el contrato, sí no te voy a cobrar un peso. El hue.. no me quiere y yo no quiero trabajar con él, rompe el contrato. Ahí quedó(….) Ellos debieron haberme pagado unos 200, 300 millones de pesos”.

Peric explicó por qué decidió no cobrar una indemnización. “Yo tengo otra forma de ver las cosas. A Sabino que quería hacer las cosas bien, no iba a dejalo preso por una estupidez. Una persona que no me quería, yo tampoco lo quería a él. Lo había visto en O’Higgins y no me parecía, había algo que no me cerraba”.