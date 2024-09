"No es sencillo...": Cristián Caamaño avizora terrible problema en la Universidad de Chile

Universidad de Chile enfrenta con toda la ilusión lo que será esta recta final de la temporada, en el que los ‘Azules’ se mantienen bien enfocados en los dos frentes que disputan: Campeonato Nacional y Copa Chile, ilusionándose en coronar este 2024 con uno o dos títulos.

A pesar del buen momento azul, el periodista Cristián Caamaño comentó en Radio Agricultura de un importante problema que podría tener la Universidad de Chile para la próxima temporada debido al tema de Marcelo Morales, quien aún no renueva con el club y podría salir como agente libre a final de año.

“De hecho, aún no renueva y no se sabe qué pasará con el jugador después de la temporada, la U puede terminar siendo campeón y tener que ir a buscar ahí sí un lateral izquierdo titular, porque no va a jugar la Copa Libertadores con Antonio Díaz”, partió señalando Caamaño.

Pensando en una posible participación internacional del ‘Romántico Viajero’ para el 2025, el comunicador no ve a Antonio Díaz siendo el lateral izquierdo titular de la U en caso de que Marcelo Morales parta de la institución, por lo que aquello sería una dura baja e importante problema para el equipo.

Marcelo Morales podría partir de la U en el 2025 | Foto: Photosport

“Es un jugador que hoy día tiene que jugar porque no está Morales, pero en el partido de ida con Palestino y la U ganó 5-0 y jugaron varios suplentes y él no apareció”, explicó.

Finalmente, Caamaño es consciente de que sería un tremendo problema para la Universidad de Chile salir en busca de un lateral izquierdo para el 2025, debido al alto costo de esta clase de jugadores y además, de lo que cuesta encontrar a uno idóneo para lo que busca Álvarez en el equipo.

“Hay que tener en cuenta el hecho de que si no va a renovar Morales, ahí va a ver un problema para la U, porque ir a buscar un lateral izquierdo no es sencillo, hemos visto cuántos jugadores han pasado por los equipos grandes, que sobre todo en los laterales, que no es llegar y colocarse la camiseta”, finalizó.