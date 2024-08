"No existió en la cancha": Héctor Chico Hoffens destruye a este jugador de la U tras el Superclásico

Un deslucido Superclásico protagonizaron Universidad de Chile y Colo Colo que terminó igualado sin goles en el Estadio Nacional, en encuentro válido por la fecha 20 del Campeonato Nacional.

Desde luego, muchos sentenciaron que el duelo fue para los bostezos y que la verdadera fiesta estuvo en las tribunas con 45 mil espectadores que llegaron a presenciar el regreso de Charles Aránguiz a la U.

No obstante, hubo otros bastante críticos. Uno de ellos fue Héctor Hoffens, quien en conversación con BOLAVIP CHILE catalogó el partido como malo y un tanto decepcionado, porque creyó que los de Gustavo Álvarez saldrían victoriosos.

“Yo pensé que la U ganaba. Partido malo, realmente malo. Muy pocas oportunidades para anotar y pienso que, hubo jugadores muy bajos”, afirmó el Chico Hoffens.

Hoffens destruye a jugador azul

Sobre las mayores críticas a algún jugador del plantel, el ex atacante no tuvo dudas y sus dardos apuntaron al número nueve azul. “Leandro Fernández no existió en la cancha”, manifestó el otrora futbolista, quien a su vez considera que hubo pocos minutos para alguien en específico.

Lea Fernández, un ausente en Ñuñoa (Photosport)

“Tarde la entrada de Assadi y creo que Charles también les dio un poco más de seguridad, pese a que viene recién llegando”, aseveró el ex puntero de los universitarios.

De todos modos, valoró que la U se haya impuesto a Colo Colo en este 2024. “Mientras no se pierda ante el clásico rival… al menos, este año dejó un saldo positivo, cuatro de seis puntos, es lo que más conforme nos deja”, cerró Hoffens.