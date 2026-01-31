El debut de Universidad de Chile en la Liga de Primera 2026 ante Audax Italiano no solo dejó un pálido empate sin goles en lo futbolístico, sino que también estuvo marcado por graves incidentes en las tribunas del Estadio Nacional.

Mientras el encuentro se desarrollaba con normalidad, un grupo de hinchas protagonizó desmanes al lanzar bengalas y sillas a la cancha, provocando un incendio en la Galería Suroriente.y obligando a detener el partido por varios minutos, además del posterior desalojo total de dicho sector.

Este escenario encendió las alarmas en la interna del club azul, considerando que la institución ya arrastra sanciones a nivel internacional y observa con inquietud las posibles consecuencias disciplinarias que podrían derivarse tras lo ocurrido en el debut del torneo.

Michael Clark quedó descolocado por los violentos hechos en el Nacional

Mientras se desarrollaban los desmanes al interior del Estadio Nacional, una cámara de TNT Sports captó la reacción de Michael Clark, presidente de Azul Azul, quien observaba el encuentro desde el recinto.

Las imágenes mostraron al dirigente visiblemente afectado, con gestos de desolación e incredulidad, reflejando el impacto que generaron los incidentes en la dirigencia de la institución laica, en una jornada que debía marcar el inicio de una nueva etapa deportiva.

Michael Clark sin poder creer lo que estaba viendo en el Estadio Nacional | FOTO: Captura TNT Sports

El registro rápidamente se viralizó en redes sociales, transformándose en una de las postales más comentadas del partido y evidenciando el complejo momento que atraviesa la U fuera de la cancha.

En síntesis…

El estreno de Universidad de Chile en la Liga de Primera 2026 quedó empañado por graves incidentes en las tribunas del Estadio Nacional.