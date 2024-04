Universidad de Chile goza de un gran presente dentro del Campeonato Nacional, en el que los ‘Azules’ hoy en día se mantienen invictos dentro del torneo tras sumar cuatro triunfos y un empate en estas primeras cinco fechas, resultados que hoy lo tienen en la parte alta del campeonato.

En esta jornada, el entrenador del ‘Romántico Viajero’, Gustavo Álvarez conversó con los medios de comunicación en la sala de conferencia del CDA y abordó de variados temas sobre el presente del equipo, en la que le hizo un fuerte tirón de orejas a sus dirigidos por una gran razón: las tarjetas amarillas.

“La verdad que somos un equipo que juega con mucha intensidad y hay que adaptarse a esa intensidad, por que hay en algunos balones divididos donde producto a la intensidad que le imprimimos en el juego, se generan algunas faltas, que con el transcurso de los partidos, deberíamos ir disminuyendo”, comenzó señalando Álvarez.

Siguiendo en aquello, el DT argentino tiene muy en claro que debido a los apercibidos que tiene hoy en día dentro del equipo, debe tener preparados a sus posibles reemplazantes ante una posible sanción de acumulación de tarjetas o una expulsión.

“Al mismo tiempo, uno tiene que estar preparado para las sanciones y tener el plantel listo para el recambio nominal, sin que se resienta el funcionamiento colectivo”, explicó.

Cambiando de tema, uno de las preguntas que se la hizo al director técnico de la U fue sobre si se siente candidato para el título, en la que esbozó claramente su respuesta.

“No, me parece que recién va el 20% del torneo, todavía queda muchísimo, hay que ir partido a partido, la tabla la miro, me importa, pero no es lo más importante. Me tengo que enfocar día a día en que el equipo juegue mejor”, apuntó a la prensa.

La U espera imponerse ante Unión Española | Foto: Photosport

Álvarez no está ni al metro con sus rivales

Por otro de los puntos que se le consultó a Álvarez fue sobre lo que es la pelea por el título del torneo, en la que indicó que no está muy al tanto de como estén los rivales en la tabla de posiciones y su principal foco está en lo que puede hacer su equipo con el correr de la fechas.

“Nuestro gran desafío es la evolución permanente, nosotros día a día, fecha a fecha, tenemos que ser cada vez mejores, porque eso nos va a acercar a la victoria muchísimo, La verdad que me es indistinto los puntos que tienen los otros equipos, porque corremos una carrera individual, de ambicionar que cada partido es una final, ir de a tres puntos y multiplicarlo por treinta, ese es nuestro camino”, declaró a los medios.

Finalmente, Álvarez declara que las metas dentro del equipo son partido a partido y que hoy en día el principal objetivo de todo el plantel es jugar un encuentro mejor que ante Cobreloa y en el que les permita quedarse con las tres unidades.

“Después lo que hacen los otros equipos no me interesa, estar en una posición de la tabla con tantos puntos, si hay otro equipo con más puntos, iguales puntos o menos puntos, no me es relevante para nosotros. Nuestro mayor desafío ahora para nosotros es el domingo que con la Unión tenemos que jugar mejor que el partido con Cobreloa y así cada fecha, ser cada día mejor equipo”, concluyó.

¿Cuándo es el duelo entre Unión Española y Universidad de Chile por el Campeonato Nacional?

El duelo entre ‘Hispanos’ y ‘Azules’ se disputará este domingo 7 de abril a partir de las 20:00 horas en el Estadio Santa Laura.