Michael Clark es el presidente de Azul Azul y hoy luego de semanas en silencio recuperó el habla en la antesala del Superclásico entre Universidad de Chile y Colo Colo. El timonel universitario afrontó la situación de Mauricio Pellegrino, quien viene de capa caída en el fútbol chileno.

La U hace 6 partidos que no sabe de victorias y, por ello, Clark no la tiró al córner y enfrentó qué le pasa a él respecto a la baja de rendimiento del equipo y del estratega, que perdió la brújula al mando de los estudiantiles.

“Nosotros lo hemos dicho, Mauricio es una tremenda persona, un tremendo entrenador. Trabaja mucho, es un buen profesional y le ha hecho muy bien al club y también al fútbol chileno“, empezó diciendo Clark en TNT Sports.

Mauricio Pellegrino tiene que ganar con la U para seguir en el equipo (Photosport)

Clark sabe que el tema de Pellegrino es delicado más allá de su calidad humana, ya que lo que prima para la U son los resultados y necesita ganar sí o sí para recuperar el tranco en un partido con historia, que hace una década los chunchos no saben de triunfos ante Colo Colo.

“Obviamente, no me voy a hacer el tonto y después de ganarle al puntero con este mismo grupo, con este mismo técnico, y quedar punteros por un ratito, no hemos tenido partidos buenos, no hemos podido ganar y eso nos tiene incómodos, nos tiene molestos, nos tiene preocupados“, esbozó.

Sin duda, la situación de Clark es importante como presidente y él no quiso ahondar más allá de qué puede pasar con Pellegrino si es que pierde. En vez de darle un foco negativo, el timonel de la U espera una victoria.

“El norte ahora es volver a ganar, el marco está servido, tenemos un estadio precioso, tenemos a 15 mil personas. Tenemos una fiesta. No estamos pensando en si vamos a continuar con técnico o no y estamos enfocados en volver a ganar y volver a meter a la U donde siempre tiene que estar que es en los primeros lugares”, terminó.

¿Cuándo fue la última vez que la U derrotó a Colo Colo?

En mayo de 2013 fue la última vez que los azules se impusieron a los albos. En esa oportunidad, Charles Aránguiz marcó el 3-2 en el epílogo ante un Estadio Nacional repleto.