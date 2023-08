Universidad de Chile sufrió su peor derrota de la temporada en el día de ayer, cayendo de manera estrepitosa ante O’Higgins de Rancagua sin apelación y mermando seriamente sus chances no solo de lograr el título, sino que de entrar a copas internacionales.

El equipo dirigido por Mauricio Pellegrino no se vio bien en ninguna de sus líneas y quedó graficado en el segundo tiempo, donde O’Higgins sin hacer mucho logró encajarle 5 tantos a los azules.

Héctor Pinto, histórico ex jugador de la U y técnico campeón con los azules, habló con Bolavip Chile y analizó lo que dejó la derrota de los azules, en donde sencillamente no logra rescatar nada bueno.

O’Higgins hizo lo que quiso ante la U. | Foto: Photosport

“Este resultado saca todo, no hay nada rescatable, cero. No podría decir nada porque definitivamente fue un desastre, defensivamente también, los laterales no saben cerrar, cero. No rescato absolutamente nada”, dijo.

Pinto apunta directamente al plantel tras el desastre de ayer ante los de Rancagua: “No hay mucho que decir, todo mal, pero yo culpo al equipo porque fue un desastre defensivamente, nunca había visto tantos errores en la U”.

La caída azul deja a la U en el octavo puesto del Campeonato Nacional 2023 a Universidad de Chile, fuera de toda competencia internacional de momento y con la obligación de vencer a Curicó Unido en la próxima fecha.