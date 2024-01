Cristopher Toselli lucha nuevamente por un puesto de titular en Universidad de Chile. El portero de 35 años tiene de rival a Gabriel Castellón para quedarse un lugar en el equipo estelar.

Sin embargo, este desafío vuelve a motivar al ex seleccionado nacional. Pese a no ser un referente propio del Romántico Viajero, cómo lo indicó Jhonny Herrera, asume la responsabilidad de aportar con su granito de arena en busca de la gloria.

“Yo creo que se darán mejor las cosas con Gustavo Álvarez. Ganó un título y conoce el medio. Hay una base del equipo que él conoce. La meta es ser campeones y vamos por eso”, expresó en conversación con Las Últimas Noticias.

Inclusive agradeció el retorno de Marcelo Díaz para darle un nuevo aire al camarín. “Es un gran jugador, referente del club y eso le hará muy bien a la U”, adelantó.

Cristopher Toselli y el recuerdo de Bielsa

Pero para Toselli nunca ha sido un problema el que sea formado en la UC. Ni mucho menos busca ganarse la odiosidad en base a comentarios o a reacciones desaforadas dentro o fuera de la cancha.

“Yo creo que soy muy respetuoso siempre y esa enseñanza la tengo de Marcelo Bielsa”, expresó a LUN. Es que para el mundialista de Canadá 2007 el recuerdo del ‘Loco’ marcó su carrera hasta el día de hoy. Lo que ha permitido ganarse hasta el respeto de sus rivales.

“En 2009 jugué mi primer clásico contra Colo Colo y lo ganamos 1-0 con gol de Matías Rubio. Al terminar yo lo celebré muy efusivamente (contra los hinchas de Colo Colo)”, recordó el golero. “Al otro día fui a la selección y Bielsa me felicitó, pero me dijo que nunca más me burlara de un rival después de ganarle. Nunca más lo hice”, remató.