Universidad de Chile confirmó el arribo de Octavio Rivero en el mercado de fichajes. Luego de un largo vaivén, el goleador extranjero fue presentado ante la prensa en el Centro Deportivo Azul.

Y, cómo no, fue consultado sobre su paso por Colo Colo. Específicamente, se le preguntó sobre una antigua entrevista (2019), en la que dejó en claro que no vestiría los colores del archirrival.

¿Qué respondió? Tras cruzar la vereda, aseguró que no se consideró la actualización de su postura. Evidenció su felicidad por haber firmado su contrato en Universidad de Chile: ya no piensa en los albos.

“Yo te entiendo tu pregunta, hay una entrevista que yo hago en el 2023, no sé si la tienes o no, pero estaría bien que la puedas ver también. El titular es Octavio Rivero dijo que no jugaría en la U“, lanzó.

“Pero el 2023 yo dije que sí jugaría en la U y no tendría problemas en jugar en la U. Entonces, se agarran de un título, que obviamente la gente consume, porque es lo que vende”, agregó.

Universidad de Chile presentó a Octavio Rivero ante los medios. (Imagen: Club Universidad de Chile)

Pasó por Colo Colo y refuerza a Universidad de Chile

Finalmente, el atacante charrúa hizo una breve reflexión. Se esforzó para representar la camiseta azul y dejar Barcelona SC: prometió dejar la vida para convencer a los fanáticos tras su llegada.

“Pero bueno, en ese momento uno dice cosas sin pensar y hoy estoy muy feliz de estar acá. Estoy muy orgulloso de pertenecer a la U. Estaría bueno que cuenten la película completa y pongan el artículo como es”, comentó.

“Adentro de la cancha, como lo he hecho en todos lados. Ahí es donde se gana a la gente, a los compañeros. Soy un jugador que deja todo en la cancha, espero que pueda aportar con muchos goles”, cerró.

