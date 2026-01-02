Universidad de Chile, junto a su director técnico Francisco “Paqui” Meneghini, busca reforzar su ataque con dos o más delanteros de cara a la próxima temporada.

Uno de los grandes anhelos del Chuncho, el uruguayo Octavio Rivero, estaría viviendo sus últimos días en Barcelona de Guayaquil, lo que ha abierto la puerta a que otros clubes analicen su futuro. Entre ellos, el Romántico Viajero lo ve como una opción para reemplazar a Lucas Di Yorio y Rodrigo Contreras.

Octavio Rivero despierta el interés de varios clubes de Sudamérica | FOTO: Franklin Jacome/Getty Images

Octavio Rivero aparece en el radar de Junior de Barranquilla

En las últimas horas, el periodista Fabián Bertolini de El Espectador de Uruguay lanzó una nueva información sobre otro equipo que estaría tras los goles del ex Colo Colo.

“Octavio Rivero con una situación particular en Barcelona dejaría el club de Guayaquil. Desde Colombia me informan que Junior de Barranquilla se interesa“, declaró el comunicador.

Durante su reciente campaña, el atacante charrúa disputó una totalidad de 38 compromisos vistiendo la camiseta del elenco de Ecuador. En tales encuentros, anotó 14 goles y no entregó asistencias.

Cabe destacar que tiene contrato vigente hasta diciembre de 2026, por lo que su salida no sería gratuita: la directiva del conjunto ecuatoriano solo lo dejará partir por un beneficio económico.

En síntesis…

Octavio Rivero, atacante uruguayo de Barcelona SC, está en el radar de Junior de Barranquilla y Universidad de Chile.