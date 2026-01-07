Universidad de Chile sigue moviéndose con decisión en el mercado de fichajes de cara a la temporada 2026, donde el equipo de Francisco “Paqui” Meneghini busca sí o sí potenciar la delantera.

En ese escenario, el nombre de Octavio Rivero ha sido recurrente en el entorno azul. El delantero uruguayo, actualmente en Barcelona de Guayaquil, ha sido seguido de cerca por la dirigencia laica, que ve en él un perfil ideal para liderar junto a Juan Martín Lucero el ataque por su experiencia, potencia física y capacidad goleadora.

Durante los últimos días, las negociaciones parecían estancadas, principalmente por la situación contractual del jugador en el cuadro ecuatoriano. Sin embargo, desde Ecuador comenzaron a surgir señales claras que podrían inclinar definitivamente la balanza a favor de la U.

La confirmación del reemplazante de Rivero acerca al atacante al CDA

La periodista Mabe Velasco, de El Canal del Fútbol, entregó información clave sobre el atacante charrúa y los movimientos internos del club ecuatoriano.

“Lo de Octavio Rivero es definitivo, no va a continuar con el club y ya está muy avanzada la llegada de su nuevo refuerzo, un nueve goleador para reforzar la delantera”, aseguró.

Velasco agregó que el reemplazante del ex Colo Colo ya está prácticamente cerrado. “Su último club fue Danubio y es uruguayo. Me han pedido que no dé el nombre porque los jugadores quieren esperar hasta el último momento y que se haga oficial”, explicó, dejando en evidencia que Barcelona ya asumió la salida de Rivero.

En el Centro Deportivo Azul miran con optimismo la operación, conscientes de que la resolución en Guayaquil podría acelerar el arribo de uno de los nombres más deseados del mercado para reforzar el ataque azul.

En síntesis…