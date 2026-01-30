Universidad de Chile hoy tendrá su estreno en el torneo nacional, en donde los ‘Azules’ se enfrentarán en la primera fecha ante Audax Italiano en el Estadio Nacional.

El DT azul, Francisco Meneghini tendrá su comienzo oficial al mando de la U, en la que ya comienza a confeccionar lo que será su formación para lo que será esta temporda 2026, en donde maneja dudas en uno de los puestos.

Este es en el ataque, donde la Universidad de Chile tiene poderosos nombres como Octavio Rivero, Juan Martín Lucero y Eduardo Vargas, en la que su DT deberá ir tomando la decisión de a quien alineará en su equipo estelar.

Con el correr de los partidos sin duda que uno de estos nombres por su rendimiento deberá ir ganando esta carrera, que promete bastante en el conjunto ‘Laico’.

Lucero es la gran carta de gol en la U | Foto: U. de Chile

Rivarola se la juega por su opción

En conversación con Bolavip Chile, Diego Gabriel Rivarola respondió a la pregunta sobre que delantero elegiría para la Universidad de Chile en este 2026, en el que se jugó por su gran opción: Juan Martín Lucero.

“Tendría que verlos en el día, pero tal vez me inclinaría por (Juan Martín) Lucero, pero yo creo que cuando tu tienes delanteros de mucho nivel muy parejos en su rendimiento, el que marque la diferencia será el que este mejor físicamente en el momento y el que haga goles“, declaró.

El ‘Gato’ parece ser elegido por el ídolo azul para este 2026, en la que espera que el ex jugador de Fortaleza pueda generar un impacto goleador en la Universidad de Chile.

