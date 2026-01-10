Universidad de Chile se sigue alistando con todo para lo que será su temporada 2026, en el que los ‘Azules’ aspiran a luchar por todas las competencias que tendrán para este año.

Por esto, el conjunto que es comandado por Francisco Meneghini sabe que el mercado de pases es fundamental para la U, en la que espera poder conformar un competitivo equipo.

En las últimas horas, el mundo de la Universidad de Chile recibió una tremenda noticia pensando en este mercado, en la que se oficializa a un nuevo refuerzo para este 2026.

Se trata del atacante uruguayo, Octavio Rivero, quien logró poner punto final a su etapa por el Barcelona de Ecuador y será nuevo jugador de la Universidad de Chile a partir de esta temporada.

Rivero será nuevo refuerzo de la U | Foto: Getty Images

Así lo confirmó el mismo club ecuatoriano en sus redes sociales en las últimas horas, en la que informaron que alcanzaron un acuerdo con el jugador y este tendrá su anhelado retorno al fútbol chileno para vestirse de azul.

“Barcelona Sporting Club comunica a sus socios e hinchas, que ha alcanzado un acuerdo con el Club Universidad de Chile para la transferencia del jugador Octavio Rivero. La operación corresponde a una venta definitiva, que incluye la cesión de sus derechos federativos y económicos a la institución chilena.”, informaron.

De esta manera, la Universidad de Chile logra este anhelado fichaje para su delantera, ya que venía buscando a Octavio Rivero desde hace un par de mercados atrás y hoy, pudo cumplir su anhelada llegada al club.

Se espera que Rivero pueda arribar a suelo nacional en las próximas horas para poder estampar su firma con la U y sumarse a los trabajos de ‘Paqui’ Meneghini para preparar el inicio de temporada.

