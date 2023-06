Audax Italiano logró un importante empate ante Newell’s Old Boys en condición de visitante, partido válido por la última fecha de la fase de grupos de la Copa Sudamericana.

Tras abrochar su clasificación al repechaje del certamen continental, el cuadro de La Florida le dedicó una emotivas palabras a Marcelo Díaz. “Chelo te queremos mucho. Gracias por vestir esta camiseta. Vamos por más momentos”, escribieron en sus diversas redes sociales.

Díaz es una pieza fundamental en el esquema de Audax | Foto: Instagram @audaxoficial

Vale destacar que el experimentado volante fue una de las grandes figuras del equipo dirigido por el argentino Luca Marcogiuseppe, en el cual se hizo líder en la mitad de la cancha y siempre fue la primera opción de pase.

Precisamente ‘Carepato’ Díaz reaccionó y agradeció el cariño que le han entregado en los “Tanos” desde su vuelta al fútbol chileno.

“El privilegio de ser feliz y disfrutar haciendo lo que más me gusta, en un lugar donde me valoran y me hacen sentir cómodo. Muchas gracias Audax Italiano”, afirmó Díaz.

Estas palabras llamaron la atención de los hinchas de Universidad de Chile, quienes esperaban ver al bicampeón de América vistiendo la camiseta del Romántico Viajero, pero la dirigencia azul le terminó bajando el pulgar a esta opción.