Pancho Eguiluz le cae con todo al ayudante de Mauricio Pellegrino: "Empatar con Curicó Unido no tiene ningún brillo, es una derrota"

Ya han pasado algunos días del deslucido empate de Universidad de Chile ante Curicó Unido por el Campeonato Nacional, donde los fantasmas vuelven a aparecer en el equipo que dirige Mauricio Pellegrino.

Pese a que el entrenador argentino no pudo estar al borde del terreno de juego por una llamativa sanción, su ayudante, Xavier Tamarit, fue el encargado de tomar el mando del equipo y de alzar la voz tras la agónica igualdad.

“Creo que el partido fue nuestro, merecimos ganar sin dudas. Llegamos 14 veces, tuvimos un montón de situaciones, ellos llegaron cuatro y para mí el partido fue sobre todo nuestro…Para mí el equipo mostró carácter y fue un partido que mereció ganar”, manifestó el español en conferencia de prensa.

Tamarit quedó conforme con el nivel de la U | FOTO: Jonnathan Oyarzun//Photosport

Estas declaraciones no pasaron desapercibidas entre los hinchas del Romántico Viajero, quienes quedaron molestos tras el nivel mostrado por el equipo en el Estadio Santa Laura.

LA RESPUESTA DE EGUILUZ

Fue en el programa Agenda Matinal del canal de Youtube Todo Es Cancha que el periodista Francisco Eguiluz fiel a su estilo le respondió con todo al que trabaja codo a codo con el estratega trasandino desde 2012.

“Tamarit está convencido que la hicieron, que merecieron ganar. No sé dónde vio las 14 ocasiones de gol, es verdad que fue superior a Curicó pero no es ninguna gracia y Curicó no tiene ningún brillo”, dijo de entrada el también comunicador de Radio Bio Bio.

“Empatar con Curicó Unido es una derrota pos Tamarit, la U jugó mejor pero tiene falencias que viene del banco”, remató.