Universidad de Chile igualó sin goles tras recibir a Audax Italiano en el Estadio Nacional por la primera fecha de la Liga de Primera. La U contó con dos expulsados, situación que molestó a su técnico, Paqui Meneghini.

“No hay intención de golpear. Me llamó la atención la rapidez de sacar la roja”, comentó el técnico azul. Refiriéndose a la tarjeta recibida por Juan Martín Lucero.

Felipe Salomoni fue expulsado a los 20′ minutos tras brindar un codazo en la cara tras intentar poner el freno. Luego a los 72′ ingresó para realizar su debut oficial Juan Martín Lucero, quien no duró mucho en la cancha al ser expulsado a los 90+2′ minutos y durar solo 20′ tantos en cancha.

“Pensé que la de Juan Martín se iba a anular. Me parece que son jugadas típicas de partidos, lo tomaron y se lo trata de sacar”, cerró el ex O’Higgins en conferencia de prensa post-partido.

Accidentado debut tuvieron los azules, pero con un punto de oro tras haberlo conseguido con dos jugadores menos durante gran parte del partido.

JML debutó con expulsión en Universidad de Chile

El bulla sufrió dos importantes bajas con las expulsiones, para lo que será su próximo partido.

¿Qué viene para Paqui?

Los azules deberán viajar a Talcahuano para enfrentar a Huachipato en el CAP el próximo domingo 8 de febrero a las 12:00 horas. Esto por la segunda fecha de la Liga de Primera.

En síntesis