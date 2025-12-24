Universidad de Chile comienza a vivir una profunda reestructuración de su plantel tras la inminente llegada de Francisco “Paqui” Meneghini a la banca azul, en un proceso que ya empieza a mostrar consecuencias concretas al interior del Centro Deportivo Azul (CDA).

Si bien el estratega argentino aún no firma oficialmente su contrato, el nuevo cuerpo técnico ya inició una evaluación detallada del plantel, definiendo quiénes serán parte del proyecto deportivo 2026 y quiénes deberán buscar nuevos horizontes.

En ese escenario, durante las últimas horas se han confirmado varias salidas en el cuadro laico, como las de Nicolás Guerra, Ignacio Tapia y Lucas Di Yorio, quien continuará su carrera en Santos Laguna de México.

Mauricio Morales se va definitivamente de Universidad de Chile

Sin embargo, la última salida se conoció directamente a través de redes sociales. Se trata del mediocampista Mauricio Morales, quien utilizó su cuenta de Instagram para despedirse del club que lo formó.

“Fueron 13 años perteneciendo al club más grande de Chile. Estaré siempre agradecido de haberme formado como persona y como jugador”, escribió el futbolista, marcando así el cierre definitivo de su ciclo en el Romántico Viajero.

Desde su debut en el profesionalismo, Mauricio Morales disputó 33 partidos con la camiseta azul | FOTO: Jonnathan Oyarzun/Photosport

De esta manera, Paqui Meneghini comienza a delinear una U con cambios profundos y decisiones fuertes, en una señal clara de que el club apunta a una renovación estructural con la mirada puesta en volver a pelear por objetivos importantes, tanto en el plano local como internacional.

