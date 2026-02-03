El fútbol chileno finalizó en lo que fue su primera fecha en esta temporada 2026, la que dejó muchas polémicas desde el primer minuto, principalmente por lo que fueron los cobros arbitrales.

Uno de los episodios más polémicos de esta primera fecha se vivieron en el duelo que protagonizaron Universidad de Chile y Audax Italiano en el Estadio Nacional, compromiso que nos dejó a dos jugadores expulsados por parte del juez Gastón Philippe.

Una de las expulsiones que más polémica generó fue la del atacante argentino, Juan Martín Lucero, la que en la interna del camarín azul consideran que no fue para una tarjeta roja.

En su explicación, el juez apuntó a que la roja de Lucero fue por: “ser culpable de juego brusco grave; En una disputa de balon, da un golpe de puño en el rostro del adversario con uso de fuerza excesiva”.

La U apelaría a la expulsión de Lucero | Foto: Photosport

A pesar de la explicación, en la Universidad de Chile no estarían conforme por este cobro, por lo que apelarían a la sanción del jugador argentino, en la que buscarían absolverlo de esta expulsión.

La jugada con la que la U podría apelar al Tribunal

En lo que fue el último partido de la primera fecha, entre O’Higgins de Rancagua y Deportes Concepción, una jugada similar a la expulsión de Juan Martín Lucero fue la que se vivió en el Estadio El Teniente de Rancagua y que volvió a tener como protagonista al juez Gastón Philippe.

Dentro de lo que fue una de las jugadas del primer tiempo, el jugador de O’Higgins, Bryan Rabello le propinó un manotazo en su cara al jugador de Deportes Concepción, Mario Sandoval, en lo que fue una jugada normal de fútbol, la que no tuvo sanción con tarjeta.

Esta acción rápidamente fue comparada a la acción que protagonizó Juan Martín Lucero, la que fue sancionada con tarjeta roja y que en esta oportunidad, la falta no tuvo ningún tipo amonestación.

Pero eso no es todo, ya que el juez que estaba en el VAR de este partido fue el mismo Gastón Philippe, quien para esta oportunidad, no consideró que la jugada de Rabello haya sido expulsión y avaló la decisión del juez principal, Fernando Véjar.

Esta situación sin duda que podría ser ocupada por parte de la Universidad de Chile para apelar a la sanción a Juan Martín Lucero, en la que se deja en manifiesto la disparidad de criterios a jugadas similares por parte del mismo juez, Gastón Philippe.

VIDEO: REVISA LA JUGADA EN EL QUE LA U PODRÍA APELAR