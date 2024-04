Universidad de Chile no pudo ante Coquimbo Unido y ello generó ciertas incertidumbres sobre el equipo dirigido por Gustavo Álvarez. La localía sigue complicando a los azules, pero ello no preocupa de sobremanera a Patricio Yáñez. El exfutbolista llamó a la tranquilidad a los azules, pero advirtió al DT sobre el nivel de un titular.

En los micrófonos de Radio Agricultura, el actual comentarista deportivo analizó el empate entre la U y Coquimbo. Además de descartar algún tipo de problema en los azules, hizo hincapié en el rendimiento de Marcelo Morales. Cree que el lateral izquierdo no tuvo un buen actuar ante los aurinegros, pero no por capacidades… por el planteamiento táctico del rival.

“Veo muy sólida a la U. No comparto que sea un equipo que no supere a los rivales. Ha tenido niveles super interesantes para lo que pesa la camiseta. Es la U con lo que tiene, no es un equipo que tenga 10 seleccionados ni jugadores distintos, pero hay un buen grupo para el medio local”, comenzó indicando.

“Hay momentos que a la U le cuesta porque le toman la mano. Los (Maximiliano) Guerrero, si juegan de Guerrero no va a pasar mucho. Tienen que pasar sobre lo que han hecho y lo que hacen generalmente. Tiene que haber sido uno de los partidos más bajos de (Marcelo) Morales en lo ofensivo”, aseguró.

Pato Yáñez se refirió al duelo de Marcelo Morales ante Coquimbo.

Las causas del bajo nivel de Marcelo Morales

Para Pato Yáñez, el irregular partido de Marcelo Morales tiene una explicación y es el sistema táctico de Fernando Díaz. Asegura que ese ese será el gran desafío para Universidad de Chile de aquí en más: intentar encontrar la llave a los cerrojos defensivos de los rivales.

“Claramente, Coquimbo apostó a las dos líneas de cuatro. En otros tiempos le hubiesen dicho ratón. Lo que quiero decir, es que Coquimbo se acomoda a sus debilidades y si tiene una contra te liquida, te mata. La U no pudo, no es que falló tanto, la U hizo un partido correcto”, cerró.

Cuándo juega Universidad de Chile

El siguiente partido de la U será contra Palestino. Se disputará el domingo 21 de abril desde las 15:00 horas.