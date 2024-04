"No me gustó la U": El enojo de técnico campeón con Universidad de Chile tras empate con Coquimbo Unido

Una igualdad a un tanto ante Coquimbo Unido que no dejó para nada contento al mundo relacionado con Universidad de Chile, pese a conservar el primer puesto en el Campeonato Nacional de Primera División.

Uno que reaccionó a este pálido encuentro de la U en el Estadio Nacional fue el ex entrenador azul Héctor Pinto, quien en conversación con BOLAVIP CHILE mandó un mensaje a los laicos y es relacionado a que se acostumbren a este tipo de compromisos.

“Lo que pasa es que la U se debe acostumbrar a que le van a jugar distinto y no tanto como quiere. Se les va a complicar y deben prepararse para este tipo de partidos”, aseveró Pinto.

Sobre qué le pasó al cuadro de Gustavo Álvarez, el histórico señaló que “yo creo que a la U le faltó fútbol, claridad, mantener la calma y es lo que te da Marcelo. Él salió y se perdió esa calma, se perdió ese acelerar o mantener y se sintió”, manifestó.

A su vez, cuando salió otro jugador, también fue perjudicial para los universitarios. “La salida de Fernández también repercutió. Es uno de los que crea mucho peligro y después la U no fue más. No me gustó la U en este partido, la verdad”, comentó.

La U perdió con la salida de Marcelo Díaz, según Pinto (Photosport)

Héctor Pinto responde: ¿Punto ganado o dos perdidos?

Sin brillar, Pinto en algo resaltó a Luciano Pons, sin embargo mostró su preocupación por los errores que se cometieron en el bloque posterior. “Pons por el gol, pero no por el juego. La U como equipo en sí, no me gustó, no supo mantener el uno a cero como en otros momentos. Se cometieron errores atrás y la U debe saber que se le van a presentar así los partidos”, sentenció.

Finalmente, ¿Punto ganado o dos puntos perdidos? “Mientras sume, es punto ganado y además, aumentó la distancia con Iquique”, concluyó así, Héctor Pinto.