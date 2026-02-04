Universidad de Chile conoció la decisión del Tribunal de Disciplina de la ANFP tras las dos expulsiones sufridas ante Audax Italiano. El cuadro estudiantil perderá a grandes figuras para las siguientes fechas.

Uno de dichos jugadores es Felipe Salomoni, mientras que el otro aludido es Juan Martín Lucero: la tarjeta roja a este último mencionado despertó una polémica por el accionar de Gastón Philippe y el VAR.

¿La razón? En plena revisión de la jugada, los jueces encargados de la herramienta tecnológica aseguraron “no tener evidencia” para determinar un golpe a puño cerrado del delantero argentino. Ello indignó a Patricio Yáñez.

En los micrófonos de Radio Agricultura, el comentarista deportivo lanzó: “Las dos son expulsiones (…) Me parece que ahí hay un error de quien toma las imágenes de no tener la claridad. Yo encuentro gravísimo ese tema, ese punto“.

“Tienes 10 cámaras y ninguna te puede ajustar si hay intervención de un puño. (…) Hay diferencias de criterio, de miradas. Lo que yo encuentro grave, es cómo la televisión no es capaz de tener certeza si es con el puño“, agregó.

La expulsión de Juan Martín Lucero generó polémica en Universidad de Chile. (Imagen: Photosport)

Universidad de Chile sufre en el Tribunal de Disciplina

Cabe reiterar que el conjunto laico perdió a Felipe Salomoni y Juan Martín Lucero tras las sanciones de las autoridades competentes. El lateral izquierdo no estará presente por dos fechas y el delantero por una.

¿Cuándo lo cumplirán? Está por verse. La Delegación Presidencial rechazó la realización del duelo ante Huachipato, válido por la segunda jornada de la Liga de Primera (domingo 8 de febrero a las 12:00 horas, Estadio CAP-Acero).

En resumen: