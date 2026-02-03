Universidad de Chile y Audax Italiano dieron el vamos a lo que fue la primera fecha de Liga de Primera en el fútbol chileno, en dondeen un deslucido partido, ambos equipos terminaron igualando sin goles en el Estadio Nacional.

Este duelo claramente no estuvo exento de polémicas y esta se produjo al final del encuentro con la expulsión del atacante Juan Martín Lucero, quien vio la tarjeta roja directa por parte del juez Gastón Philippe.

El ‘Gato’ vio la roja en su debut oficial con la camiseta azul, en una jugada que hasta día de hoy sigue generando polémica y que incluso desde la Universidad de Chile confirmaron que apelarán a esta sanción.

Hace unos instantes, desde la ANFP liberaron los audios del VAR para lo que fue esta jugada, en la que no tuvieron mayor participación tras el cobro de Gastón Philippe, en el que confirmaron su cobro, validando la tarjeta roja.

“No tenemos mayor evidencia para decir lo contrario, la mano está en una posición que no es natural para la acción y como dicen Gastón, no hay evidencia si es con la mano abierta o cerrada y Gastón dice que es con la mano cerrada (el golpe), no tengo evidencia que sea con la mano abierta, así que tengo que soportar lo que es cancha. Confirmo la expulsión”, indicaron del VAR.

VIDEO: LA REVISIÓN DEL VAR A LA EXPULSIÓN DE LUCERO