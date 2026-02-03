La Universidad de Chile recibió noticias poco alentadoras tras la sesión del Tribunal Disciplinario de la ANFP realizada durante la noche de este martes. El ente rector del fútbol chileno analizó los diversos informes del accidentado debut azul ante Audax Italiano, confirmando que el equipo de Francisco “Paqui” Meneghini perderá a dos piezas clave para los próximos desafíos.

La resolución más esperada en el Centro Deportivo Azul (CDA) era la de Juan Martín Lucero. Pese a las gestiones de la directiva estudiantil para intentar borrar la tarjeta roja del “Gato” por considerarla una decisión arbitral dudosa, el Tribunal fue tajante y según información de La Magia Azul, sancionó al delantero con una fecha de suspensión. Con esto, el atacante trasandino será la gran baja para el siguiente compromiso liguero..

La decisión ha caído como un “balde de agua fría” en la interna de la U. En el cuerpo técnico existía un moderado optimismo respecto a la apelación por Lucero, entendiendo que el delantero es el eje del ataque. Ahora, Meneghini deberá buscar soluciones inmediatas en su plantel para suplir la cuota goleadora del ex Colo Colo y Fortaleza.

Ante la ausencia del “Gato”, se abren dos caminos claros para el ataque azul. La primera opción es darle la titularidad al experimentado Eduardo Vargas, quien ha mostrado un renacer futbolístico en la pretemporada. La segunda alternativa es mantener a Octavio Rivero como referencia de área, buscando aprovechar su potencia física ante la falta de Lucero.

El panorama defensivo de la Universidad de Chile sufrió un importante revés tras la resolución del Tribunal de Disciplina de la ANFP. El defensor azul, Felipe Salomoni, recibió una sanción de dos partidos de suspensión como consecuencia de la tarjeta roja directa que vio en el accidentado encuentro frente a Audax Italiano por el Campeonato Nacional.

La incidencia que gatilló el castigo ocurrió durante el primer tiempo del compromiso. Según el informe arbitral, Salomoni impactó a un rival con el codo en alto en una disputa de balón, acción que el juez central no dudó en catalogar como conducta violenta. Tras analizar los antecedentes, el tribunal ratificó que la gravedad de la falta ameritaba quedar fuera por más de una jornada.

Para el cuerpo técnico que encabeza Francisco Meneghini, esta noticia representa una “baja sensible”. Salomoni se había consolidado como una pieza importante en la rotación y el equilibrio defensivo del equipo. Su ausencia obligará a improvisar o buscar alternativas en el banco de suplentes para los desafíos inmediatos en un calendario que no da tregua.