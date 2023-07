Patricio Yáñez protege con todo a Mauricio Pellegrino de las críticas tras la derrota de la Universidad de Chile: "Para mí no es un técnico ratón"

Universidad de Chile sufrió un duro mazazo en el cierre de una nueva fecha del Campeonato Nacional, en la que acabó con su buena racha y cayó por 3-0 ante Unión Española, desperdiciando la chance de poder llegar a la cima.

Ante lo que fue este compromiso, Patricio Yáñez tomó la palabra en Radio Agricultura para dejar su análisis a esta caída de la U, en la que partió señalando que notó con bastante molestia a Mauricio Pellegrino con el rendimiento del equipo.

“Lo noté molesto, caliente y no por perder, porque todos te venden la pomada. Yo creo que él esperaba otro rendimiento dentro de la cancha, no lo quiso expresar porque se cuida mucho. Otro técnico vomita y dice ‘este rendimiento acá’, ‘no hicimos esto’, ‘no me cumplieron en esto’”, comenzó declarando Yáñez.

En esa línea, el ‘Pato’ explicó que dentro de la conferencia de Pellegrino, el estratega estuvo a un paso de poder deslenguarse contra el bajo nivel de juego que tuvo su defensa, en la que el ex jugador consideró un desastre ante los ‘Hispanos’.

La U sufrió una dura caída ante los ‘Hispanos’ | Foto: Photosport

“Faltó que alguien le sacara la puntita de la lengua y se tiraba con todo con lo que habría pasado en el dispositivo defensivo. La U fue un verdadero desastre ayer, hacía rato que no veía jugar tan mal en el aspecto defensivo”, detalló.

Finalmente, Yáñez saltó en defensa de Mauricio Pellegrino y sus detractores que lo consideran un entrenador ratón, algo que el ex futbolista no considera que dicho término sea correcto para el argentino.

“Eso el técnico lo tiene que evaluar, porque hay momentos que la U fue agresiva y eso Pellegrino debe tenerlo claro. Para mí no es ratón, para mí no es un técnico ratón”, concluyó.