Pepe Ormazábal destapa la olla: "Cristóbal Campos debe marchar, Castellón está listo y me dijeron que ya conoce el porte de los arcos en el CDA"

En Universidad de Chile se viven días importantes para resolver la llegada del nuevo entrenador y por cierto, la llegada de refuerzos y ver cómo quedará conformado el plantel estudiantil para el 2024.

Sin embargo, una de las situaciones que más ruido genera por estos días en el Centro Deportivo Azul es el futuro de Cristóbal Campos Véliz y qué ocurrirá con el portero, donde muchos ya lo dan fuera del Romántico Viajero.

Sobre lo que podría pasar con el oriundo de Lonquén, el relator José Pepe Ormazábal comentó a Bolavip Chile lo que mejor podría pasar con el futbolista y trajo a la memoria a modo de comparación, algo similar que vivió un ex crack de la U.

“Tiene que marchar. Si yo quisiera ayudarlo, que se vaya y retorne como arquero consolidado. Lo mismo que hizo en su momento el Huevo Valencia”, sentenció la voz del Azul, azul, azul, azul.

El comunicador le recomienda a Campos emigrar de la U este año (Photosport)

Pepe Ormazábal entrega la primicia sobre el nuevo arquero de la U

Ahondando en el anterior punto, el comunicador ratificó que Campos no va a jugar y lo instó a que afuera muestre sus reales cualidades que lo pueden llevar al arco de la U, de manera definitiva en el futuro.

“En la U no va a ser titular, más allá que ataje más o menos (Cristopher) Toselli, pero sabemos que el tipo es medio complicado. Tiene que demostrar afuera que está en condiciones para ser el arquero de la U“, aseveró el narrador de Radio Agricultura.

Por último, entregó un magistral detalle y la primicia sobre el nuevo golero que tendrá la U a partir del 2024. “Me contaron que (Gabriel) Castellón está listo en la U, que está OK y me dijeron que ya conoce el porte de los arcos del CDA. Campos no tiene ninguna posibilidad, que parta para que juegue”, concluyó Ormazábal.

¿Cuáles fueron los números de Cristóbal Campos en 2023?

El portero durante este 2023 disputó 24 partidos con los ‘Azules’, en la que recibió 26 goles entre estos encuentros y mantuvo en seis oportunidades su arco en cero