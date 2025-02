Una de las grandes polémicas de esta semana, fue la expresión del periodista de Matías Fuenzalida, que se mostró contrario a la presencia de hinchadas visitantes en los partidos del Campeonato Nacional.

“No se para qué existe la hinchada visitante, para mi no tiene ningún sentido. Los campeonatos tienen dos ruedas, cada uno tiene su cancha, ¿Para qué vas a tener a 500 personas en un estadio? ¿En qué te aporta esa a un espectáculo? Ni siquiera se escuchan, ni siquiera se ven”, dijo Fuenzalida.

Es por eso, que BOLAVIP CHILE dialogó con el comunicador para intentar conocer qué es lo que quiso decir y por cierto, poner paños fríos a la molestia de los fanáticos en las redes sociales, donde su fin es decidir qué hacer para que de una buena vez, no hayan más partidos que se suspendan o se hable de temas de aforo y demases.

“Yo lancé eso no como idea, si no como una reflexión para que los partidos definitivamente se puedan jugar y no estemos hablando siempre de la violencia en lo estadios o la descoordinación de las autoridades con los clubes”, comentó el periodista a nuestro portal.

Agregó que es importante mantener una línea al respecto, ya que tanto las bases como lo que deciden las autoridades, muchas veces se contraponen. “Hay una especie de vacío, porque una cosa es el reglamento que dice del 5% para la hinchada visitante, pero la ley señala que son las autoridades regionales están facultadas para anular la presencia de hinchas de la visita”; añadió.

La justificación de Matías Fuenzalida

Sin embargo, el panelista de Radio Agricultura sostiene que él también es un aficionado que le gusta seguir a su equipo por todas las canchas del país. “Yo me refería a lo del campeonato y no a finales de copa, donde tiene que haber un folclore con ambas hinchadas. Me gané esas críticas porque la gente aduce al hincha romántico que viaja por Chile y sigue a su equipo, algo que incluso yo hago hasta el día de hoy”, aseveró.

Ahora bien, estipuló que todos sus dichos, tienen que ver con la situación que viven los equipos grandes Colo Colo, Universidad de Chile y Universidad Católica para sus partidos en regiones. “Me refería a los equipos que tienen más convocatoria y que pueden tener hinchadas complicadas y es por eso, yo dije que no tenía ningún sentido perder el tiempo con hinchada visitante”, apuntó.

Matías Fuenzalida (Archivo)

Pero, ¿Y los hinchas de equipos chicos que tienen que jugar como visita ante los grandes? “Si viene un equipos que van 15 personas, se justificaría en ese caso, por ejemplo. Pero yo me refería a equipos chicos que tienen que recibir a los grandes”, concluyó Fuenzalida.