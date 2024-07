Universidad de Chile recibió un tremendo golpazo en esta jornada tras caer por 2-1 ante Everton de Viña del Mar en el duelo de ida por las semifinales de la zona centro-norte en la Copa Chile, en el que los dirigidos por Gustavo Álvarez sembraron un montón de dudas por su rendimiento.

Tras lo que fue este compromiso, el periodista nacional, José Antonio Prieto conversó en exclusiva con Bolavip Chile y apuntó al gran responsable de la derrota de la U en esta jornada, en la que lanza sus dardos al portero, Gabriel Castellón.

“La llave está abierta, hay un solo gol de diferencia, pero yo creo que hay ciertas situaciones que dejan duda, para mí Castellón deja dudas, los dos goles son de arquero hoy día, los dos son desde dentro del área, el primero, no defiende el primer palo que es el del arquero, queda muy abierto ese primer poste y un arquero no puede ser sorprendido de esa forma dentro del área, es una jugada que ya venía, no es un rebote o algo sorpresivo, es una jugada previsible para un arquero que está de frente”, partió declarando Prieto.

Siguiendo en su explicación, el ‘Toño’ apunta a que el segundo tanto también es responsabilidad del guardameta azul, en la que puntualiza en que a un arquero no le pueden cabecear en el área chica y no salir a cortar un centro en una zona intransable para un portero.

Castellón recibió criticas por su rendimiento | Foto: Photosport

“En el segundo gol, el cabezazo de Oyarzún en plena área chica y él está atornillado en la línea, con su más de 1.90, él no la va a buscar, los dos goles son del arquero, si la U hoy pierde, la gran responsabilidad es de arquero”, replicó.

Finalmente, Prieto también repartió su descontento por lo que fue el partido del volante Lucas Assadi, en el que siente que el 10 azul nunca pudo estar a tono del compromiso y nunca tomó la batuta para liderar al equipo de manera consistente para sacar provecho al hombre demás que tuvo la U en gran parte del duelo,

“Assadi viene teniendo muchos minutos, hoy se va expulsado Madrid en el primer tiempo y hay casi 60 minutos con un hombre de más, Assadi es el hombre llamado a hacer generar con ese hombre de más, él llamado a generar el juego para sacar provecho de eso, pero fue muy poco lo que se vio, Zaldivia hizo más que Assadi para que la U haya ido por el empate. Assadi es el del talento y todos quieren que rinda, pero Assadi todavía no rinde”, concluyó.